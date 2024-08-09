Не можна переїжджати та будь-чим хвалитися: що відзначає церква 9 серпня

9 серпня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

9 серпня за новим церковним календарем у православних вірян день пам’яті святого апостола Матія.

Хто такий Святий апостол Матій

Уродженець Вифлеєма і представник коліна Юди, з ранніх років був учнем Закону Божого під наставництвом святого Симеона Богоприїмця. Він увірував у Ісуса Христа як Месію і став одним із 70 учнів, яких Господь посилав перед Собою. Після Вознесіння Христа Матій був обраний до числа 12 апостолів, замінивши Іуду Іскаріотського. Він проповідував Євангеліє в різних регіонах, включаючи Єрусалим, Юдею, Антіохію Сирійську, Каппадокію, Синоп, Амасію, Едесу та Севастію, а також у Ефіопії Понтійській (сучасна Західна Грузія) та Македонії. Під час своїх місій Матій зазнав багатьох небезпек, але зберігся живим завдяки Божому промислу. Він здійснював численні чудеса і звертав до християнської віри багатьох людей, аж поки не був засуджений до смерті, побитий камінням і обезголовлений.

Народні прикмети 9 серпня

Прикмети цього дня говорять наступне:

дивилися, який сьогодні день: ясна погода — до погожої осені і теплої зими;

дощить — більше не варто чекати на тепло;

холодний вітер — до сніжної зими.

Що не можна робити 9 серпня

Сьогодні не можна робити таке:

Не варто сваритися з рідними людьми, стосунки зіпсуються надовго.

Забороняється переїжджати.

Не можна хвалитися будь-чим.

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