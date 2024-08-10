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Не можна лаятися, сперечатися та підвищувати голос: що відзначає церква 10 серпня

Не можна лаятися, сперечатися та підвищувати голос: що відзначає церква 10 серпня

Церковне свято сьогодні, 10 серпня. Розповідаємо, пам’ять яких святих шанують православні віряни цього дня, в які народні прикмети в цей день вірили наші предки. Що не можна сьогодні робити та чому.

10 серпня 2024 року: яке сьогодні церковне свято за новим і старим календарем

10 серпня за новим церковним календарем у православних вірян день пам’яті святого мученика Лаврентія.

Хто такий святий мученик Лаврентій

Він був архідияконом Римської Церкви в III столітті. Народжений 31 грудня 225 року в Тарраконській Іспанії (сучасна Уеска), він став відомим завдяки своїй непохитній вірі і благодійності. Лаврентій служив під керівництвом Папи Сикста II та був одним з семи дияконів, які допомагали главі церкви. Під час переслідувань християн, що були організовані імператором Валеріаном, його заарештували. Перед своєю мученицькою смертю 10 серпня 258 року в Римі, Лаврентій роздав церковне майно бідним, що розлютили римського префекта. Його піддали жорстоким катуванням, але святий залишився вірним своїй віри до кінця, ставши символом непохитної віри і благодійності.

Народні прикмети 10 серпня

Прикмети цього дня говорять наступне:

  • дивилися, який сьогодні день: спокійна вода у водоймі вказує на теплі осінь та зиму;
  • спекотна погода — до дощової осені;
  • погожий та теплий день — можете рибалити до кінця літа;
  • сильні дощі — осінь буде затяжною.

Що не можна робити 10 серпня

Сьогодні не можна робити таке:

  • Не можна лаятися, сперечатися, підвищувати голос.
  • Забороняється ділитися з іншими своїми планами.
  • Не слід лінуватися, інакше не буде грошей.

Дивіться також: повний православний церковний календар на 2024 рік за новоюліанським і юліанським стилями

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