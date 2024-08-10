Нельзя ругаться, спорить и повышать голос: что отмечает церковь 10 августа

Нельзя переезжать и чем-либо хвастаться: что отмечает церковь 9 августа Церковный праздник сегодня, 9 августа. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему. ПОДРОБНЕЕ

8 августа – День войск связи ВСУ: чей это праздник В этот день, 8 августа, ежегодно отмечается День войск связи и кибербезопасности Вооруженных сил Украины. Это профессиональный праздник тех, кто обеспечивает коммуникацию между всеми военными подразделениями и защищает данные украинских защитников от глаз и ушей врага. ПОДРОБНЕЕ

День кошек и любителей гор: чем примечателен день 8 августа Сегодня, 8 августа, в Украине и в мире отмечается много интересных праздников. Так, помимо того, что в этот день свой профессиональный праздник отмечают войска связи ВСУ, это еще и Всемирный день кошек, День альпинизма и день рождения вещи, без которой не обходится ни один современный дом… И кстати: до Нового года осталось 145 дней. ПОДРОБНЕЕ