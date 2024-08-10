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Нельзя ругаться, спорить и повышать голос: что отмечает церковь 10 августа

Нельзя ругаться, спорить и повышать голос: что отмечает церковь 10 августа

Церковный праздник сегодня, 10 августа. Рассказываем, память каких святых чтят православные верующие в этот день, в какие народные приметы в этот день верили наши предки. Что нельзя сегодня делать и почему.

10 августа 2024 года: какой сегодня церковный праздник по новому и старому календарю

10 августа по новому церковному календарю у православных верующих день памяти святого мученика Лаврентия.

Кто такой святой мученик Лаврентий

Он был архидиаконом Римской Церкви в III веке. Родившийся 31 декабря 225 года в Тарраконской Испании (современная Уэска), он стал известным благодаря своей непоколебимой вере и благотворительности. Лаврентий служил под руководством Папы Сикста II и был одним из семи диаконов, которые помогали главе церкви. Во время преследований христиан, организованных императором Валерианом, его арестовали. Перед своей мученической смертью 10 августа 258 года в Риме, Лаврентий раздал церковное имущество бедным, что разозлило римского префекта. Его подвергли жестоким пыткам, но святой остался верным своей вере до конца, став символом непоколебимой веры и благотворительности.

Народные приметы 10 августа

Приметы этого дня говорят следующее:

  • смотрели, какой сегодня день: спокойная вода в водоеме указывает на теплые осень и зиму;
  • жаркая погода — к дождливой осени;
  • погожий и теплый день — можете рыбачить до конца лета;
  • сильные дожди — осень будет затяжной.

Что нельзя делать 10 августа

Сегодня нельзя делать следующее:

  • Нельзя ругаться, спорить, повышать голос.
  • Запрещается делиться с другими своими планами.
  • Не следует лениться, иначе не будет денег.

Смотрите также: полный православный церковный календарь на 2024 год по новоюлианскому и юлианскому стилям

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Редакция ПРОФИЛЬ
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