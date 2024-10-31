Не Хэллоуином единым: какие еще праздники отмечают сегодня, 31 октября

Как известно, сегодня, 31 октября, Хеллоуин. Но это не единственный праздник сегодняшнего дня. До Нового года остался 61 день.
Праздники 31 октября
Хэллоуин
Этот праздник имеет кельтские корни и происходит от старинного кельтского фестиваля Самайн, отмечавшего конец урожайного сезона и начало зимы. Люди верили, что в этот день граница между миром живых и мертвых становится тоньше и духи могут вернуться на землю. Сегодня Хеллоуин известен своими традициями украшения домов, наряжаться в костюмы и обычаем так называемого trick-or-treating (угощение или проделка), когда дети ходят от двери к двери, собирая конфеты.
Международный день Черного моря
Этот день посвящен повышению осведомленности о важности охраны и сохранения Черного моря. Черное море является одним из самых больших внутренних водных бассейнов в мире, и оно имеет большое экологическое и экономическое значение для ограничивающих его стран. Этот день также направлен на поддержку международного сотрудничества по сохранению морской среды и укреплению экологической безопасности региона. Различные мероприятия, такие как научные конференции, экологические мероприятия и образовательные программы, проводятся для повышения осведомленности о проблемах, с которыми сталкивается Черное море, и для поиска возможных решений.
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Всемирный день экономии
Этот день посвящен повышению осведомленности об экономических вопросах и важности экономического планирования для развития общества. Идея этого дня состоит в том, чтобы подчеркнуть значение экономического образования и поддержания экономического развития во всем мире.
Всемирный день мостов
Этот день посвящен памяти погибших при подготовке, строительстве и эксплуатации мостов. Идея этого дня состоит в том, чтобы сосредоточить внимание на важности безопасной работы на мостах и обеспечении их надежности.
Памятные даты 31 октября
- 1517 год – монах-августинец, философ и теолог Мартин Лютер обнародует 95 тезисов против индульгенций;
- 1625 год – начинается штурм речпосполитскими войсками Куруковского казацкого лагеря;
- 1815 год – британец Гэмфри Дэви получает патент на шахтерскую лампу;
- 1864 год – Невада становится 36-м штатом США;
- 1902 год – прокладывают первый телеграфный кабель через Тихий океан – из Канады в Австралию;
- 1903 год – в Париже открывают первый Осенний салон, созданный в противовес консервативному Парижскому салону;
- 1941 год – на горе Рашмор (США) завершают строительство крупнейшего памятника мира – 18-метровые главы четырех президентов;
- 1952 год – в Тихом океане США проводят испытания первой водородной бомбы;
- 1956 год – американский адмирал Г. Дуфек становится первым человеком, приземлившимся на самолете на Южном полюсе;
- 1968 год – президент США Линдон Джонсон объявляет о прекращении бомбардировок Демократической Республики Вьетнам;
- 1973 год – Собор епископов Украинской Автокефальной Церкви принимает постановление о единстве Украинской Православной Церкви;
- 1984 год – сикхский террорист убивает премьер-министра Индии Индиру Ганди;
- 1992 год – папа Римский Иоанн Павел II объявляет решение о церковной реабилитации итальянского астронома Галилео Галилея, утверждавшего, что Земля не является центром Вселенной и был вынужден отречься от своих взглядов под давлением суда инквизиции;
- 1995 год – Украина завершает выполнение условий договора об обычных вооружениях, ликвидировав последний, предусмотренный договором, танк Т-62;
- 1995 год – Верховная Рада Украины принимает Закон Украины о присоединении к Уставу Совета Европы;
- 1999 год – во второй тур президентских выборов в Украине проходят Леонид Кучма и Петр Симоненко.
Кто родился 31 октября
- 1705 год – Папа Римский (1769-74) Климент XIV, распустивший орден иезуитов;
- 1853 год – украинский народник, изобретатель Николай Кибальчич;
- 1886 год – украинский военный деятель, председатель штаба Корпуса Сечевых Стрельцов, начальник штаба Армии УНР Марко Безручко.