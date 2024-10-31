Не Хэллоуином единым: какие еще праздники отмечают сегодня, 31 октября

Праздники 31 октября

Хэллоуин

Этот праздник имеет кельтские корни и происходит от старинного кельтского фестиваля Самайн, отмечавшего конец урожайного сезона и начало зимы. Люди верили, что в этот день граница между миром живых и мертвых становится тоньше и духи могут вернуться на землю. Сегодня Хеллоуин известен своими традициями украшения домов, наряжаться в костюмы и обычаем так называемого trick-or-treating (угощение или проделка), когда дети ходят от двери к двери, собирая конфеты.

Международный день Черного моря

Этот день посвящен повышению осведомленности о важности охраны и сохранения Черного моря. Черное море является одним из самых больших внутренних водных бассейнов в мире, и оно имеет большое экологическое и экономическое значение для ограничивающих его стран. Этот день также направлен на поддержку международного сотрудничества по сохранению морской среды и укреплению экологической безопасности региона. Различные мероприятия, такие как научные конференции, экологические мероприятия и образовательные программы, проводятся для повышения осведомленности о проблемах, с которыми сталкивается Черное море, и для поиска возможных решений.

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Всемирный день экономии

Этот день посвящен повышению осведомленности об экономических вопросах и важности экономического планирования для развития общества. Идея этого дня состоит в том, чтобы подчеркнуть значение экономического образования и поддержания экономического развития во всем мире.

Всемирный день мостов

Этот день посвящен памяти погибших при подготовке, строительстве и эксплуатации мостов. Идея этого дня состоит в том, чтобы сосредоточить внимание на важности безопасной работы на мостах и обеспечении их надежности.

Памятные даты 31 октября

1517 год – монах-августинец, философ и теолог Мартин Лютер обнародует 95 тезисов против индульгенций;

1625 год – начинается штурм речпосполитскими войсками Куруковского казацкого лагеря;

1815 год – британец Гэмфри Дэви получает патент на шахтерскую лампу;

1864 год – Невада становится 36-м штатом США;

1902 год – прокладывают первый телеграфный кабель через Тихий океан – из Канады в Австралию;

1903 год – в Париже открывают первый Осенний салон, созданный в противовес консервативному Парижскому салону;

1941 год – на горе Рашмор (США) завершают строительство крупнейшего памятника мира – 18-метровые главы четырех президентов;

1952 год – в Тихом океане США проводят испытания первой водородной бомбы;

1956 год – американский адмирал Г. Дуфек становится первым человеком, приземлившимся на самолете на Южном полюсе;

1968 год – президент США Линдон Джонсон объявляет о прекращении бомбардировок Демократической Республики Вьетнам;

1973 год – Собор епископов Украинской Автокефальной Церкви принимает постановление о единстве Украинской Православной Церкви;

1984 год – сикхский террорист убивает премьер-министра Индии Индиру Ганди;

1992 год – папа Римский Иоанн Павел II объявляет решение о церковной реабилитации итальянского астронома Галилео Галилея, утверждавшего, что Земля не является центром Вселенной и был вынужден отречься от своих взглядов под давлением суда инквизиции;

1995 год – Украина завершает выполнение условий договора об обычных вооружениях, ликвидировав последний, предусмотренный договором, танк Т-62;

1995 год – Верховная Рада Украины принимает Закон Украины о присоединении к Уставу Совета Европы;

1999 год – во второй тур президентских выборов в Украине проходят Леонид Кучма и Петр Симоненко.

Кто родился 31 октября