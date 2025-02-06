Загиблі ― в одному строю

У дискусії взяли участь члени родин загиблих, військові, волонтери, дизайнери, журналісти, військовий капелан, дослідники історії Одеси та Південної України.

Як нагадали учасники обговорення, громадськість та військовослужбовці оприлюднили звернення до Президента України щодо проведення відкритого архітектурного конкурсу на головний військовий меморіал.

На жаль, в питанні меморіалізації національних військових кладовищ є багато проблем. Як зазначили спікери, нам треба опиратися на досвід США, Польщі, інших країн.

Це повинен бути меморіал з української символікою, з глибокими сенсами, в українському стилі та з філософією рівності, яка лежить в основі ідеї національних військових кладовищ. Всі загиблі ― в одному строю, незалежно від звання…

― Національне військове кладовище в перспективі української історії ― це не лише місце постійного смутку та скорботи. Це місце виховання молодого покоління історичними прикладами конкретних постатей, які загинули у війні за Незалежність, наслідування їхнім прикладам і також, це місце спокою та останнього спочинку. Каміння повинно говорити само за себе, ― пролунало під час дискусії.

Могили захисників України повинні виділятися серед інших поховань на цвинтарях. Поки що ситуація інколи буває жахливою: прапори на могилах рвуться, квіти з могил крадуть…

Яким має бути архітектурний конкурс?

Отже, працюючи над проєктом меморіалів наших героїв, необхідно:

залучати до роботи над проєктом родини загиблих. В Одеській області, як і в інших містах України, є своя спільнота таких родин;

у конкурсах на найкращий проєкт необхідно залучати молодих архітекторів та дизайнерів;

меморіали повинні бути однорідні, в українських традиціях, які в нас є ― козацькі поховання, сучасний український модернізм;

три основні моменти такого меморіалу: огорожа, ряди поховань, центральна точка (пам’ятник чи скульптурна композиція), де люди мають переживати найвищі емоційні моменти;

архітектурний конкурс має проходити з обов’язковим обговоренням спільноти. Бо це має бути меморіальний проєкт на роки й роки. Тому дуже важливим моментом є матеріал, який буде використовуватися майбутній меморіал.

Учасники обговорення оголосили початок роботи по майбутньому проєкту створення Меморіального комплексу. Він буде знаходитися на Західному цвинтарі Одеси…

Фото авторки