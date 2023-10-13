Наркотики та алкоголь: в Одесі хочуть закрити популярний серед молоді клуб

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Поліцейські перервали вечірку, на якій були присутні кілька десятків людей, у тому числі неповнолітні у стані сп’яніння.

Правоохоронці повідомили, що у кількох відвідувачів розважального заходу виявили пакети з наркотиками рослинного та синтетичного походження.

Відкрито провадження за 309-ю статтею Кримінального кодексу України (незаконний обіг наркотиків).

Заклад раніше вже потрапляв у поле зору поліції за продаж спиртних напоїв після 22 години та за правопорушення з боку нетверезих неповнолітніх відвідувачів. З батьками підлітків провели профілактичну бесіду, також їм виписали адмінпротоколи за 164-ю статтею (невиконання обов’язків щодо виховання дітей).

Поліція клопочеться про розірвання договору оренди приміщення клубу-порушника.

МВС пропонує притягати до відповідальності заклади-порушники

Народні депутати разом з МВС підготували проєкт змін до КУпАП щодо притягнення до відповідальності власників закладів, що порушують комендантську годину.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Ми пропонуємо законодавцям розглянути наші пропозиції і встановити штрафи за роботу таких закладів. Наголошую, що це буде стосуватися адміністративного покарання саме власників суб’єктів господарювання і фізичних осіб підприємців, – повідомив міністр.

Стало відомо, що вносяться зміни до Кодексу про адмінправопорушення щодо відповідальності керівника суб’єкта господарювання, фізичних осіб-підприємців за роботу під час комендантської години, а саме доповнюється новою статтею 210-2, установивши адміністративну відповідальність за порушення суб’єктом господарювання встановлених на відповідній території спеціального режиму світломаскування або режиму роботи під час дії воєнного стану.

Відповідальність пропонується у вигляді накладення штрафу від 34 тис грн. до 170 тис грн.

Повторне правопорушення впродовж одного року з моменту накладення попереднього — штраф від 340 тис грн. до 680 тис грн.

Нагадаємо, в Одесі заборонили роботу нічних клубів, кафе, барів, ресторанів та інших розважальних закладів у період з 22:00 до 09:00 години.

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