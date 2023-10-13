Наркотики и алкоголь: в Одессе хотят закрыть популярный среди молодежи клуб

В арт-клубе закрытого типа на улице Канатной правоохранители накрыли дискотеку, где во время комендантского часа развлекались и употребляли запрещенные вещества подростки. Это заведение уже попадало в поле зрения правоохранителей, клуб могут закрыть.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Полицейские прервали вечеринку, на которой присутствовали несколько десятков человек, в том числе несовершеннолетние в состоянии опьянения.
Правоохранители сообщили, что у нескольких посетителей увеселительного мероприятия обнаружили пакеты с наркотиками растительного и синтетического происхождения.
Открыто производство по 309-й статье Уголовного кодекса Украины (незаконный оборот наркотиков).
Заведение ранее уже попадало в поле зрения полиции за продажу спиртных напитков после 22 часов и за правонарушения со стороны нетрезвых несовершеннолетних посетителей. С родителями подростков провели профилактическую беседу, также им выписали админпротоколы по 164-й статье (невыполнение обязанностей по воспитанию детей).
Полиция хлопочет о расторжении договора аренды помещения клуба-нарушителя.
МВД предлагает привлекать к ответственности заведения-нарушители
Народные депутаты вместе с МВД подготовили проект изменений в КУоАП по привлечению к ответственности владельцев заведений, нарушающих комендантский час.
Об этом сообщил министра внутренних дел Игорь Клименко.
Мы предлагаем законодателям рассмотреть наши предложения и установить штрафы за работу таких заведений. Подчеркиваю, что это будет касаться административного наказания именно владельцев хозяйствующих субъектов и физических лиц предпринимателей, – сообщил министр.
Стало известно, что вносятся изменения в Кодекс об админправонарушениях по ответственности руководителя субъекта хозяйствования, физических лиц-предпринимателей за работу во время комендантского часа, а именно дополняется новой статьей 210-2, установив административную ответственность за нарушение субъектом хозяйствования установленных на соответствующий территории специального режима светомаски или режима работы во время действия военного положения.
Ответственность предлагается в виде штрафа от 34 тыс грн. до 170 тыс грн.
Повторное правонарушение в течение одного года с момента наложения предыдущего штраф от 340 тыс грн. до 680 тыс грн.
Напомним, в Одессе запретили работу ночных клубов, кафе, баров, ресторанов и прочих развлекательных заведений в период с 22:00 до 09:00 часов.
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