Так, у грудні 2023 року кількість крадіжок на Одещині зросла на 25%. У січні 2024 зафіксовано 30 випадків крадіжок у магазинах, що на 15% більше ніж у грудні.

Найчастіше злочинці скоюють:

крадіжки з квартир, включаючи повторні спроби проникнення,

крадіжки в торгівельних закладах, особливо дрібні,

викрадення особистих речей громадян у громадських місцях,

організовані крадіжки групами осіб.

Географія злочинів також має свої особливості. Найвищий рівень крадіжок фіксують у Приморському та Київському районах Одеси, де розташовані великі торгівельні центри та густонаселені житлові масиви. Останнім часом зросла кількість злочинів у Чорноморську та Ізмаїлі через велике скупчення людей та наявність транспортних вузлів.

За словами Сущенко, злочинці часто використовують відпрацьовані схеми та непомітні методи викрадення, а в деяких випадках діють групами, щоб відволікти увагу охорони. Для протидії крадіжкам поліція рекомендує встановлювати комплексні системи захисту з відеоспостереженням та тривожними кнопками.

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