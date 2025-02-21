Так, у грудні 2023 року кількість крадіжок на Одещині зросла на 25%. У січні 2024 зафіксовано 30 випадків крадіжок у магазинах, що на 15% більше ніж у грудні.
Найчастіше злочинці скоюють:
- крадіжки з квартир, включаючи повторні спроби проникнення,
- крадіжки в торгівельних закладах, особливо дрібні,
- викрадення особистих речей громадян у громадських місцях,
- організовані крадіжки групами осіб.
Географія злочинів також має свої особливості. Найвищий рівень крадіжок фіксують у Приморському та Київському районах Одеси, де розташовані великі торгівельні центри та густонаселені житлові масиви. Останнім часом зросла кількість злочинів у Чорноморську та Ізмаїлі через велике скупчення людей та наявність транспортних вузлів.
За словами Сущенко, злочинці часто використовують відпрацьовані схеми та непомітні методи викрадення, а в деяких випадках діють групами, щоб відволікти увагу охорони. Для протидії крадіжкам поліція рекомендує встановлювати комплексні системи захисту з відеоспостереженням та тривожними кнопками.
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