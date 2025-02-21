Так, в декабре 2023 года количество краж в Одесской области выросло на 25%. В январе 2024 зафиксировано 30 случаев краж в магазинах, что на 15% больше чем в декабре.
Чаще всего преступники совершают:
- кражи из квартир, включая повторные попытки проникновения,
- кражи в торговых заведениях, особенно мелкие,
- похищение личных вещей граждан в общественных местах,
- организованные кражи группами лиц.
География преступлений также имеет свои особенности. Самый высокий уровень краж фиксируют в Приморском и Киевском районах Одессы, где расположены крупные торговые центры и густонаселенные жилые массивы. В последнее время возросло количество преступлений в Черноморске и Измаиле из-за большого скопления людей и наличия транспортных узлов.
По словам Сущенко, преступники часто используют отработанные схемы и незаметные методы похищения, а в некоторых случаях действуют группами, чтобы отвлечь внимание охраны. Для противодействия кражам полиция рекомендует устанавливать комплексные системы защиты с видеонаблюдением и тревожными кнопками.
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