Так, в декабре 2023 года количество краж в Одесской области выросло на 25%. В январе 2024 зафиксировано 30 случаев краж в магазинах, что на 15% больше чем в декабре.

Чаще всего преступники совершают:

кражи из квартир, включая повторные попытки проникновения,

кражи в торговых заведениях, особенно мелкие,

похищение личных вещей граждан в общественных местах,

организованные кражи группами лиц.

География преступлений также имеет свои особенности. Самый высокий уровень краж фиксируют в Приморском и Киевском районах Одессы, где расположены крупные торговые центры и густонаселенные жилые массивы. В последнее время возросло количество преступлений в Черноморске и Измаиле из-за большого скопления людей и наличия транспортных узлов.

По словам Сущенко, преступники часто используют отработанные схемы и незаметные методы похищения, а в некоторых случаях действуют группами, чтобы отвлечь внимание охраны. Для противодействия кражам полиция рекомендует устанавливать комплексные системы защиты с видеонаблюдением и тревожными кнопками.

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