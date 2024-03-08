101-річний волонтер: як допомагають воїнам найстарші жителі Тарутиного

Тітка Валя, як її називають мешканці селища, зібрала пакети із подушками, ковдрою, одежею та продуктами та, написавши невеликий лист про велике бажання допомогти хлопцям, відправила з посильним усе до волонтерського жіночого клубу для подальшої передачі на фронт.

А Василь Степанович – ветеран Другої світової війни — додав до загальної допомоги волонтерського клубу свої 5 тисяч гривень на придбання необхідних речей.

Ще 5 тисяч він передав Тарутинському ковалю Ігорю Коєву, який з початком війни виготовляє буржуйки для фронту – про нього «Одеське життя» вже розповідало читачам. Так, на гроші довгожителя Ігор закупив усе необхідне для роботи і зробив особливу — іменну — пічку-буржуйку та запросив ветерана особисто прийняти роботу. Таким чином, гарна, прикрашена державним гербом, піч тепер грітиме тих, хто відвойовує нашу свободу. Величезна подяка цим неймовірним людям!