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101-річний волонтер: як допомагають воїнам найстарші жителі Тарутиного

101-річний волонтер: як допомагають воїнам найстарші жителі Тарутиного

Своє милосердя та співучасть виявляють і найповажніші жителі Тарутиного – 93-річна Валентина Маринова та Василь Хомиженко, який на початку січня відсвяткував свій 101-й рік народження.

Тітка Валя, як її називають мешканці селища, зібрала пакети із подушками, ковдрою, одежею та продуктами та, написавши невеликий лист про велике бажання допомогти хлопцям, відправила з посильним усе до волонтерського жіночого клубу для подальшої передачі на фронт.

Валентина Маринова

А Василь Степанович – ветеран Другої світової війни — додав до загальної допомоги волонтерського клубу свої 5 тисяч гривень на придбання необхідних речей.

Ігор Коєв та Василь Хомиженко

Ще 5 тисяч він передав Тарутинському ковалю Ігорю Коєву, який з початком війни виготовляє буржуйки для фронту – про нього «Одеське життя» вже розповідало читачам. Так, на гроші довгожителя Ігор закупив усе необхідне для роботи і зробив особливу — іменну — пічку-буржуйку та запросив ветерана особисто прийняти роботу. Таким чином, гарна, прикрашена державним гербом, піч тепер грітиме тих, хто відвойовує нашу свободу. Величезна подяка цим неймовірним людям!

пічка

Анна Терзивец
Анна Терзивец ПРОФІЛЬ
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