Над Одесчиной ночью сбивали дроны, а утром прозвучал взрыв в море

Минувшей ночью враг атаковал нашу страну по направлению Приморско-Ахтарск (рф).

Читайте также: Атака на художественный музей: какие картины пострадали и что было эвакуировано ранее

Всего оккупанты выпустили по Украине десять ударных беспилотников Shahed. Практически все их сбили Силы обороны. Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил.

В результате боевой работы девять вражеских «шахедов» уничтожили украинских защитников в пределах Николаевской, Одесской, Житомирской и Хмельницкой областей.

К отражению атаки привлекали истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Утром в море у берегов Одессы прозвучал взрыв, в воздухе был виден столб дыма. Об этом сообщают местные телеграм-каналы. Предполагается, что произошел взрыв морской мины. Официальных комментариев пока не поступало.