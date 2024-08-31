На вулицях Одеси в суботу та неділю пройдуть велогонки: де буде ускладнений рух

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Організатор – Громадська організація «Південна велосипедна ліга м. Одеси».

У зв’язку з проведенням велогонки 31 серпня з 08:00 до 13:00 буде тимчасово обмежений в’їзд на вул. Аеропортівську, а 1 вересня з 09:30 до 13:00 – на вул. Маразліївську (від пров. Барятинського до пров. Сабанського), крім спецавтотранспорту, автомобілів та мотоциклів, які беруть участь у змаганнях.

Маршрут змагань велосипедної гонки Odesa Grand-Prix

31 серпня 2024 року з 08.00 до 13.00

Вул. Центральний аеропорт (біля гаражного кооперативу «Чайка») – ріг Овідіопольської дороги – Міжнародний аеропорт «Одеса» – ріг Овідіопольської дороги.

Маршрут змагань чемпіонату м. Одеси зі спринтерських видів велоспорту

01 вересня 2024 року з 09.30 до 13.00

Вул. Маразліївська ріг пров. Сабанського – стадіон «Чорноморець» (центральний парк культури та відпочинку ім. Т.Г. Шевченка) – вул. Маразліївська – пров. Барятинський – вул. Маразліївська – ріг пров. Сабанського.

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