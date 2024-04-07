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Частину центру Одеси тимчасово закриють для проїзду: названо причину

Частину центру Одеси тимчасово закриють для проїзду: названо причину

Сьогодні, в неділю, 7 квітня 2024 року, в Одесі відбудеться традиційна велогонка “Меморіал Уточкіна”, організована громадською організацією “Південна велосипедна ліга м. Одеси”. У зв’язку з цим частину центру міста тимчасово закриють для проїзду.

Про це повідомляє прес-служба міської ради.

«У зв’язку з проведенням велогонки 7 квітня 2024 року з 08:30 до 11:30 буде тимчасово обмежено в’їзд на вул. Маразлієвську (від пров. Нахімова до вул. Троїцької), крім спецавтотранспорту, автомобілів та мотоциклів, які беруть участь у змаганнях»,

– йдеться у повідомленні.

Водіїв просять врахувати цей факт під час при переміщенні містом.

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