Частину центру Одеси тимчасово закриють для проїзду: названо причину

Сьогодні, в неділю, 7 квітня 2024 року, в Одесі відбудеться традиційна велогонка “Меморіал Уточкіна”, організована громадською організацією “Південна велосипедна ліга м. Одеси”. У зв’язку з цим частину центру міста тимчасово закриють для проїзду.
Про це повідомляє прес-служба міської ради.
«У зв’язку з проведенням велогонки 7 квітня 2024 року з 08:30 до 11:30 буде тимчасово обмежено в’їзд на вул. Маразлієвську (від пров. Нахімова до вул. Троїцької), крім спецавтотранспорту, автомобілів та мотоциклів, які беруть участь у змаганнях»,
– йдеться у повідомленні.
Водіїв просять врахувати цей факт під час при переміщенні містом.
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