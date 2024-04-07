Частину центру Одеси тимчасово закриють для проїзду: названо причину

В Одесі перейменували вулицю Каманіна: навіщо він підвішував людей під літаками та підробляв документи 26 березня ми повідомляли, що своїм вольовим рішенням, маючи на це законне право, мер Одеси Геннадій Труханов перейменував 5 вулиць, назвавши їх на честь героїв, які захищали Україну та загинули у боях із рашистською ордою. Одним з них э В’ячеслав Самофалов, им’ям якого названа колишня вулиця Камніна. А тепер про те, ким, власне, був той Каманін. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

Вулиця Лазо в Одесі: його спалили живцем, зробили героєм, а потім посміялися Раніше вулиця Колонічна в Одесі мала ім’я Сергія Лазо. Його доля подвійно трагічна. Більшовики зробили Лазо радянським мучеником. Але перестаралися з пропагандою, і його страшна смерть стала предметом жартів у радянських людей, а потім про нього взагалі забули. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ