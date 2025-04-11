Про це повідомляє пресслужба Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

Будівельні роботи на розв’язці відновили наприкінці минулого року. Наразі підрядна організація працює над спорудженням шляхопроводу тунельного типу та кільцевої розв’язки на трасі М-05 Київ-Одеса. Усі роботи виконуються по правому проїзду дороги.

На шляхопроводі тунельного типу вже облаштували горизонтальну опалубку прогонової будови та розпочато роботи з її армування.

На кільцевій транспортній розв’язці завершується перевлаштування інженерних мереж і дощової каналізації, змонтовано водопропускні та дренажні труби.

Об’єкт будується за рахунок коштів Європейського інвестиційного банку та Європейського банку реконструкції та розвитку. Після порушень умов контракту попереднім підрядником, було обрано нового – компанію «Автомагістраль-Південь».

Реалізація цього проєкту дасть змогу демонтувати світлофори та лівосторонні розвороти, що суттєво покращить безпеку руху та підвищить пропускну спроможність траси міжнародного значення з інтенсивним рухом майже 49 тисяч авто на добу.

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