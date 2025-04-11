Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

Строительные работы на развязке возобновили в конце прошлого года. Сейчас подрядная организация работает над сооружением путепровода тоннельного типа и кольцевой развязки на трассе М-05 Киев-Одесса. Все работы выполняются по правому проезду дороги.

На путепроводе тоннельного типа уже обустроили горизонтальную опалубку пролетного строения и начаты работы по его армированию.

На кольцевой транспортной развязке завершается переустройство инженерных сетей и дождевой канализации, смонтированы водопропускные и дренажные трубы.

Объект строится за счет средств Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития. После нарушений условий контракта предыдущим подрядчиком, был выбран новый — компания «Автомагистраль-Юг».

Реализация этого проекта позволит демонтировать светофоры и левосторонние развороты, что существенно улучшит безопасность движения и повысит пропускную способность трассы международного значения с интенсивным движением почти 49 тысяч авто в сутки.

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