Учора, 28 лютого, магнітне поле нашої планети перебувало в лапах сильної магнітної бурі в 7 балів, згідно з оновленим графіком геомагнітних штормів на сайті Meteoagent. Напередодні вчені прогнозували, що сила бурі не перевищить 4 балів. Але сплеск геомагнітної активності спровокував великий викид плазми на Сонці.

Але вже в суботу, 1 березня, її потужність опуститься до 4 балів, тобто до «помаранчевого» рівня коливань. На більшість людей така буря не впливає.

Наступні сильніші магнітні бурі прогнозують 10-12, 14-15 березня до 4 балів. 27 березня – очікується ще одна 5-бальна буря.

Утім, сонячна активність дуже нестабільна, тому ситуація може змінитися навіть за кілька годин. Вчені оновлюють дані кожні три години.

Магнітна буря – явище, викликане постійними спалахами і вибухами на Сонці, в результаті яких виділяється значна кількість сонячної енергії. Вона складається із заряджених частинок (протонів і електронів), які швидко рухаються в різних напрямках, зокрема й до Землі. Коли вони досягають магнітосфери Землі, відбувається активність, яку вчені називають магнітними або сонячними бурями.

У період впливу бурі можливі мігрені, болі в суглобах, різкі перепади тиску та загострення хронічних хвороб. Слід уникати перевантажень, більше відпочивати і стежити за самопочуттям.

Щоб зменшити вплив магнітних бур, важливо більше відпочивати та уникати стресових ситуацій. У цей період рекомендується пити достатню кількість води, обмежити вживання кофеїну та алкоголю, а також дотримуватися легкої дієти, багатої на вітаміни та мікроелементи.