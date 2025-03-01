Вчера, 28 февраля, магнитное поле нашей планеты находилось в лапах сильной магнитной бури в 7 баллов, согласно обновленному графику геомагнитных штормов на сайте Meteoagent. Накануне ученые прогнозировали, что сила бури не превысит 4 баллов. Но всплеск геомагнитной активности спровоцировал большой выброс плазмы на Солнце.

Но уже в субботу, 1 марта, ее мощность опустится до 4 баллов, то есть до «оранжевого» уровня колебаний. На большинство людей такая буря не оказывает влияния.

Следующие более сильные магнитные бури прогнозируют 10-12, 14-15 марта до 4 баллов. 27 марта — ожидается еще одна 5-балльная буря.

Впрочем, солнечная активность очень нестабильна, поэтому ситуация может измениться даже через несколько часов. Ученые обновляют данные каждые три часа.

Магнитная буря – явление, вызванное постоянными вспышками и взрывами на Солнце, в итоге которых выделяется существенное количество солнечной энергии. Она состоит из заряженных частиц (протонов и электронов), которые быстро двигаются по разным направлениям, в том числе к Земле. Когда они достигают магнитосферы Земли, происходит активность, называемая учеными магнитными или солнечными бурями.

В период воздействия бури возможны мигрени, боли в суставах, резкие перепады давления и обострение хронических болезней. Следует избегать перегрузок, больше отдыхать и следить за самочувствием.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, важно больше отдыхать и избегать стрессовых ситуаций. В этот период рекомендуется пить достаточное количество воды, ограничить употребление кофеина и алкоголя, а также придерживаться легкой диеты, богатой витаминами и микроэлементами.