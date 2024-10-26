На Сонці стався спалах: прогноз магнітних бур на 26 жовтня

Згідно з прогнозом, геомагнітні бурі 26 жовтня будуть класифіковані К-індексом 5, що відповідає магнітній бурі середньої інтенсивності.

Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США та портал Meteoagent.

Прогноз сонячної активності може змінюватися, оскільки дослідники постійно відстежують стан Сонця. Тому рекомендується періодично перевіряти актуальну інформацію.

К-індекс – це показник, який використовується для оцінки сили геомагнітних бур. Що вищий цей індекс, то сильніша буря і то більший її вплив на Землю та все живе.

Слабкі магнітні бурі зазвичай не становлять серйозної загрози, хоча сильні бурі можуть призвести до проблем зі здоров’ям у метеозалежних людей, таких як головний біль, підвищений артеріальний тиск і порушення сну.

На що звернути увагу метеозалежним людям:

Спостереження за своїм самопочуттям: якщо ви відчуваєте погіршення самопочуття, зверніться до лікаря.

Здоровий спосіб життя: дотримуйтеся режиму дня, правильно харчуйтеся і займайтеся фізичними вправами.

Обмеження стресу: намагайтеся уникати стресових ситуацій.

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