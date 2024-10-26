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На Солнце произошла вспышка: прогноз магнитных бурь на 26 октября

На Солнце произошла вспышка: прогноз магнитных бурь на 26 октября

Выброс корональной массы на Солнце спровоцирует на Земле геомагнитный шторм в субботу, 26 октября.

Согласно прогнозу, геомагнитные бури 26 октября будут классифицированы К-индексом 5, что соответствует магнитной буре средней интенсивности.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США и портал Meteoagent.

магнитные бури

Прогноз солнечной активности может меняться, поскольку исследователи постоянно отслеживают состояние Солнца. Поэтому рекомендуется периодически проверять актуальную информацию.

К-индекс — это показатель, который используется для оценки силы геомагнитных бурь. Чем выше этот индекс, тем сильнее буря и тем больше ее влияние на Землю и все живое.

Слабые магнитные бури обычно не представляют серьезной угрозы, хотя сильные бури могут привести к проблемам со здоровьем у метеозависимых людей, таких как головная боль, повышенное артериальное давление и нарушения сна.

На что обратить внимание метеозависимым людям:

  • Наблюдение за своим самочувствием: если вы чувствуете ухудшение самочувствия, обратитесь к врачу.
  • Здоровый образ жизни: соблюдайте режим дня, правильно питайтесь и занимайтесь физическими упражнениями.
  • Ограничение стресса: постарайтесь избегать стрессовых ситуаций.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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