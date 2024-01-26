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На Одещині під час пожежі згоріла людина (фото)

На Одещині під час пожежі згоріла людина (фото)

У Затоці Білгород-Дністровського району вчора, 25 січня 2024 року, сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку. Рятувальникам вдалося врятувати двох мешканців. Ще один загинув.

Про це повідомили в ГУ ДСНС в Одеській області.

У повідомленні йдеться, що повідомлення до Служби порятунку надійшло о 22:44.

Рятувальники, що приїхали на виклик, побачили, що палає приватна житлова будівля. Понад три години тривало гасіння пожежі – о 00:42 пожежу локалізовано та о 02:05 – повністю ліквідовано. Загальна площа пожежі склала близько 300 квадратних метрів.

пожежа у Затоці

Під час проведення рятувальних робіт, вогнеборцям вдалося врятувати чоловіка та жінку, 1962 та 1965 років народження відповідно. Але на місці пожежі рятувальники виявили загиблого громадянина 1962 року народження.

Також вогнеборцям вдалося врятувати три сусідні будинки, які розташовані поруч з тим, що палав.

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пожежа у Затоці

Причину пожежі та завдані збитки наразі встановлюють.

Як розказали у ДСНС Одеської області, для гасіння пожежі залучили 3 одиниці техніки та 17 вогнеборців; від місцевої пожежної команди – 2 одиниці техніки та 4 рятувальники.

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