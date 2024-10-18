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На одній із вулиць Одеси на вихідні обмежать рух

На одній із вулиць Одеси на вихідні обмежать рух

19 і 20 жовтня 2024 року в Одесі відбудуться велоперегони, у зв’язку з чим тимчасово змінює схему руху міська маршрутка № 11, а також буде обмежено в’їзд на вул. Центральний аеропорт.

У суботу та неділю в Одесі відбудуться перегони-критеріум з велосипедного спорту. Маршрут змагань: вул. Центральний аеропорт (біля гаражного кооперативу «Чайка») – кут Овідіопольської дороги – Міжнародний аеропорт «Одеса» – кут Овідіопольської дороги.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міськради.

У зв’язку з цим 19-20 жовтня з 10:00 до 12:00 (або до завершення велоперегонів) вносяться зміни до схеми руху міського автобусного маршруту № 11:

– у напрямку руху до 6 км Овідіопольської дороги – від вул. Ольги Благовидової (вул. Кострова) на вул. Центральний аеропорт, вул. Святослава Ріхтера, Овідіопольську дорогу і далі за маршрутом;

– у напрямку руху до вул. Сім’ї Глодан (вул. Ільфа і Петрова) – від Овідіопольської дороги на вул. Святослава Ріхтера, вул. Центральний аеропорт, вул. Ольги Благовидової (вул. Кострова) і далі за маршрутом.

Також буде тимчасово обмежено в’їзд на вул. Центральний аеропорт, окрім спецавтотранспорту, автомобілів і мотоциклів, які беруть участь у змаганнях.

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