Новини Одеси та Одеської області

На вихідні в Одесі можна відвідати ярмарок у Міськсаду та безкоштовні концерти, виставки і зустрічі

На вихідні в Одесі можна відвідати ярмарок у Міськсаду та безкоштовні концерти, виставки і зустрічі

Як завжди ми підібрали для вас низку цікавих культурних подій. Цими вихідними на вас чекають зустрічі з письменниками, відкриття виставки в Національному музеї і корисна лекція про мінну безпеку. Тих, хто любить музику чекає велика зала одеської консерваторії, де відбудеться великий осінній концерт. Бажаємо провести час з користю та в оточенні тих, з ким вам добре та тепло!

Що: Гала концерт “Музика єднає світ”
Де: Новосельського, 63, Музична академія
Коли: 19 жовтня, 16:00
афішаЩо: Виставка-концерт Ігоря Потоцького
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 18 жовтня, 17:00
афішаЩо: Відкриття виставки Люди Ястреб
Де: Софіївська, 5-а, Національний музей
Коли: 18 жовтня, 15:00
афішаЩо: Чверть століття з Одесою. Зустріч Іриною Денисовою
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 18 жовтня, 16:00
афішаЩо: Зустріч з польським репортером та письменником Войцехом Тохманом
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 18 жовтня, 17:00

Читайте також про книгу Войцеха Тохмана: Кривавий слід російської весни: поляк написав дослідження про події 2 травня в Одесі
афішаЩо: Благодійний ярмарок Grechka
Де: Міський сад, Літній театр
Коли: 19 жовтня, 11:00-16:00
афішаЩо: Лекція з мінної небезпеки
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 19 жовтня, 11:00
афішаЩо: Заняття в студії для дітей “Олє-Лукойє”
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 19 жовтня, 15:00
афіша

 

 

Avatar photo
Юлія Сущенко ПРОФІЛЬ
Висловіть вашу думку. Це важливо.
Підписатися
Сповістити про
guest
0 коментарів
Зворотній зв'язок в режимі реального часу
Переглянути всі коментарі
Ще за темою
Всі новини

купить квартиру в Одессе

Вибір редакції

Контакти

Ви стали свідком важливої події і маєте чим поділитися з редакцією? Пишіть нам, ми обов'язково зв'яжемося з вами.

Адреса:

65058, м. Одеса
вул. Маршала Говорова, 2
офіс 314

Телефони:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Ми в мережі
Реклама на сайті

Телефони відділу реклами:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Підписатися на газету можна у будь-якому поштовому відділенні міста Одеси та Одеської області. Передплатний індекс – 96217.

Наші партнери
    лого АНРВУ

Частина контенту виготовлена за підтримки Асоціації “Незалежні регіональні видавці України”

Новини Одеси та Одеської області
© 2009-2024, Центр медіа. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів сайту можливо тільки з активною ссилкою на odessa-life.od.ua/uk