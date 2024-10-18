На вихідні в Одесі можна відвідати ярмарок у Міськсаду та безкоштовні концерти, виставки і зустрічі

Безкоштовний концерт та цікаві лекції: куди піти в Одеси 15-17 жовтня Лекції про творців крафтових витворів, поета Миколу Бажана, концерт в консерваторії та можливість поспілкуватися англійською – такі безкоштовні культурні події можна відвідати в Одесі цього тижня. А ще – перевірити онлайн свою медіаграмотність. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

День пошти та рієлтора: свята та події 9 жовтня Цього дня, 9 жовтня, в Україні та світі святкують Всесвітній день пошти. Крім того сьогодні професійне свято в українських ріелторів. А ще це 959 день війни в Україні. До Нового року залишилось 83 дні. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ