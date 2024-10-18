На вихідні в Одесі можна відвідати ярмарок у Міськсаду та безкоштовні концерти, виставки і зустрічі

Як завжди ми підібрали для вас низку цікавих культурних подій. Цими вихідними на вас чекають зустрічі з письменниками, відкриття виставки в Національному музеї і корисна лекція про мінну безпеку. Тих, хто любить музику чекає велика зала одеської консерваторії, де відбудеться великий осінній концерт. Бажаємо провести час з користю та в оточенні тих, з ким вам добре та тепло!
Що: Гала концерт “Музика єднає світ”
Де: Новосельського, 63, Музична академія
Коли: 19 жовтня, 16:00
Що: Виставка-концерт Ігоря Потоцького
Де: Маразліївська, 7, Всесвітній клуб одеситів
Коли: 18 жовтня, 17:00
Що: Відкриття виставки Люди Ястреб
Де: Софіївська, 5-а, Національний музей
Коли: 18 жовтня, 15:00
Що: Чверть століття з Одесою. Зустріч Іриною Денисовою
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 18 жовтня, 16:00
Що: Зустріч з польським репортером та письменником Войцехом Тохманом
Де: Троїцька, 49-51, б-ка Грушевського
Коли: 18 жовтня, 17:00
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Що: Благодійний ярмарок Grechka
Де: Міський сад, Літній театр
Коли: 19 жовтня, 11:00-16:00
Що: Лекція з мінної небезпеки
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 19 жовтня, 11:00
Що: Заняття в студії для дітей “Олє-Лукойє”
Де: Преображенська, 35, б-ка Багрицького
Коли: 19 жовтня, 15:00