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На одной из улиц Одессы на выходные ограничат движение

На одной из улиц Одессы на выходные ограничат движение

19 и 20 октября 2024 года в Одессе пройдут велогонки, в звязи с чем временно меняет схему движения городская маршрутка № 11, а также будет ограничен въезд на ул. Центральный аэропорт.

В субботу и воскресенье в Одессе состоятся гонки-критериум по велосипедному спорту. Маршрут соревнований: ул. Центральный аэропорт (возле гаражного кооператива «Чайка») — угол Овидиопольской дороги — Международный аэропорт «Одесса» — угол Овидиопольской дороги.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

В связи с этим 19-20 октября с 10:00 до 12.00 (или до завершения велогонок) вносятся изменения в схему движения городского автобусного маршрута № 11:

— в направлении движения до 6 км Овидиопольской дороги — от ул. Ольги Благовидовой (ул. Кострова) на ул. Центральный аэропорт, ул. Святослава Рихтера, Овидиопольскую дорогу и далее по маршруту;

— по направлению движения к ул. Семьи Глодан (ул. Ильфа и Петрова) — от Овидиопольской дороги на ул. Святослава Рихтера, ул. Центральный аэропорт, ул. Ольги Благовидовой (ул. Кострова) и далее по маршруту.

Также будет временно ограничен въезд на ул. Центральный аэропорт, кроме спецавтотранспорта, автомобилей и мотоциклов, участвующих в соревнованиях.

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