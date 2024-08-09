Прогноз синоптиків на 10 серпня: гарна погода для прогулянки вихідним днем

Завтра, у суботу, 10 серпня 2024 року, в Одесі та Одеській області тепла та відносно комфортна погода.
Прогноз погоди в Одесі на 10 серпня
Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 20-22°C, вдень 30-32°C.
Температура морської води 17-18 °C.
Прогноз погоди в Одеській області на 10 серпня
Мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий дощ, гроза.
Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура вночі 17-22°C, вдень 28-33°C.
На автошляхах області видимість добра.