На Одессу надвигается гроза – объявлено предупреждение

Об этом сообщает в своем Телеграм-канале Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

По данным синоптиков, сегодня в последующие 1-3 часа ожидается гроза, которая сохранится и вечером 10 августа.

Объявлено штормовое предупреждение І уровня (желтого) уровня опасности.

В то же время местные Телеграм-каналы сообщают о ливне в части города, в частности, в районе улицы Балковской.

Ранее сообщалось, что в субботу, 10 августа, в Одессе и Одесской области сохранится теплая и относительно комфортная погода, но по области возможны небольшие дожди и грозы.