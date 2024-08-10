Новости Одессы и Одесской области

На Одессу надвигается гроза – объявлено предупреждение

На Одессу надвигается гроза – объявлено предупреждение

Сегодня, в субботу, 10 августа 2024 года, в ближайшие часы в Одессе и Одесской области ожидается гроза, в связи с чем в регионе объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает в своем Телеграм-канале Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

По данным синоптиков, сегодня в последующие 1-3 часа ожидается гроза, которая сохранится и вечером 10 августа.

Объявлено штормовое предупреждение І уровня (желтого) уровня опасности.

В то же время местные Телеграм-каналы сообщают о ливне в части города, в частности, в районе улицы Балковской.

Ранее сообщалось, что в субботу, 10 августа, в Одессе и Одесской области сохранится теплая и относительно комфортная погода, но по области возможны небольшие дожди и грозы.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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