На Одессу надвигается гроза – объявлено предупреждение

Сегодня, в субботу, 10 августа 2024 года, в ближайшие часы в Одессе и Одесской области ожидается гроза, в связи с чем в регионе объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает в своем Телеграм-канале Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
По данным синоптиков, сегодня в последующие 1-3 часа ожидается гроза, которая сохранится и вечером 10 августа.
Объявлено штормовое предупреждение І уровня (желтого) уровня опасности.
В то же время местные Телеграм-каналы сообщают о ливне в части города, в частности, в районе улицы Балковской.
Ранее сообщалось, что в субботу, 10 августа, в Одессе и Одесской области сохранится теплая и относительно комфортная погода, но по области возможны небольшие дожди и грозы.