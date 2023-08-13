На Одессу идут волны российских беспилотников: слышны взрывы и стрельба (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Ночью 14 августа российские агрессоры атаковали Одессу с помощью дронов-камикадзе. Беспилотники волнами заход на город, который встретил их зенитным огнем.

Сигнал воздушной тревоги прозвучал в Одессе 0:56 и уже вскоре послышалась канонада зенитных орудий и взрывы ракет ПВО.

В Оперативном командовании “Юг” передали, что предварительно известно о 4 группах ударных БПЛА: три группы летели – в направлении Одессы, одна – в направлении Южного.

Одесситов и жителей области призвали находится в укрытиях и не освещать работу ПВО!

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Интересно, что некоторые телеграм-каналы стали распространять панические слухи о то бесчисленных полчищах «мопедов», как называют украинцы беспилотники-камикадзе россиян из-за специфического звука мотора, устремившихся на Одессу.

На это даже был вынужден отреагировать канал «Николаевский Ванек», связанный с ВСУ и областной властью в Николаеве.

все мопеды с моря пока что курсом на Одессу

и нет, их не 500 групп, как разгоняют

парни отработают = будет отбой = пойдем спать

… все 800 000 групп, которые летели на Одессу в телеграме, уже не летят

не понимаю к чему вообще был этот разгон

пока отбой по угрозе

написал его автор.

По состоянию на 1:30 стрельба и взрывы в Одессе прекратились. Информации о попаданиях беспилотников не поступало. А как сообщают мониторинговые каналы, защитники нашего неба «проводят доразведку», чтобы определить, есть еще опасность с воздуха.

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Ближе к двум ночи рашисты, по сообщению Воздушных сил ВСУ, запустили с корабля в направлении Одесской и Николаевской областей крылатые ракеты “Калибр”. На их перехват, чтобы помочь наземному ПВО, Силы обороны Юга подняли авиацию. Небо вновь озарилось вспышками от разрывов зенитных ракет и снарядов. Есть сообщения о сбитии ракет.

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2:25 – отбой воздушной тревоги. Как сообщают одесские телеграммы-каналы, в некоторых одесских домах взрывной волной выбило окна. А на улице горят остатки сбитой российской ракеты. Другой информации о последствиях обстрелов пока нет.

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Глава Одесской военной администрации Олег Кипер сообщил, что в результате вражеской атаки в Одессе от падения обломков ракет вспыхнуло несколько пожаров. В зданиях взрывной волной выбиты окна.

При этом в 2:43 вновь объявили воздушную тревогу. Сообщается, что к городу вновь приближается несколько беспилотников-камикадзе.

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Олег Кипер, руководитель Одесской ОВА:

«Поступила информация о трех пострадавших в результате предварительной атаки российских террористов по Одессе.

Людям предоставляется вся необходимая медицинская помощь.

россияне продолжают атаковать Одесщину!

Оставайтесь в укрытиях и не снимайте работу наших сил ПВО!»

3:23 – отбой воздушной тревоги

***

Утром стало известно о последствиях ночной атаки. Уничтожен огромный гипермаркет, загорелось общежитие, пострадали одесситы. Подробно об этом читайте, смотрите фото и видео, в новом материале:

Одессу атаковали дроны-камикадзе и ракеты: уничтожен гипермаркет FOZZY, загорелось общежитие

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