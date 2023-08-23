На одеському пляжі знайшли бойову гранату: деталі

На Одещині в одному районі ледь не втопилося кілька дітей: що сталося? Трирічний хлопчик, семирічна дівчинка та маленький хлопчик ледь не потонули в водоймах у Подільському районі Одещини через недогляд батьків. Двоє дітей в середньому та важкому стані – про це повідомили в пресслужбі Головного управління Нацполіції Одеської області. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ

У одеситів відбирають щойно відкритий безкоштовний пляж (відео) І знову в одеситів забирають пляж. На цей раз під поле для гольфу. На нещодавно відкритому пляжі “Дельфін” вже щосили кипить робота — піддонами закрили частину піску і монтують настил. ЧИТАТИ БІЛЬШЕ