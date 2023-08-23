На одеському пляжі знайшли бойову гранату: деталі

Бойову гранату прибило хвилями до пірсу на пляжі Дельфін в Одесі сьогодні, 22 серпня 2023 року. Небезпечну знахідку виявили відпочиваючі та викликали поліцію та рятувальників.
В Одеському обласному управлінні ДСНС розповіли, що повідомлення про виявлення вибухонебезпечного предмета надійшло на спецлінію «101».
У поліції повідомили, що небезпечну знахідку вилучили вибухотехніки.
Судячи з фото, опублікованих телеграм-каналами, виявлена граната – М-67 американського виробництва.
Нагадаємо, що трирічний хлопчик, семирічна дівчинка та маленький хлопчик ледь не потонули в водоймах у Подільському районі Одещини через недогляд батьків. Двоє дітей в середньому та важкому стані
Фото: телеграм-канал