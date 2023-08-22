На Одещині в одному районі ледь не втопилося кілька дітей: що сталося?

Трирічний хлопчик, семирічна дівчинка та маленький хлопчик ледь не потонули в водоймах у Подільському районі Одещини через недогляд батьків. Двоє дітей в середньому та важкому стані – про це повідомили в пресслужбі Головного управління Нацполіції Одеської області.

3-річний хлопчик та його 7-річна сестричка купалися на водоймі в селі Коси Куяльницької територіальної громади Подільського району. Їхня мати попросила наглянути за дітьми знайомого, який не помітив як вони опинилися під водою.

Першу допомогу хлопчику надав відпочивальник, який на своєму авто відвіз його до лікарні. Він у лікарні стані середньої тяжкості, а його сестра в важкому. Поліцейські розпочали кримінальне провадження за ст. 166 Кримінального кодексу України – злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування. Матері загрожує позбавлення волі строком від двох по п’яти років.

Ще один 7-річний хлопчик наковтався води на водоймі неподалік села Любомирка Куяльницької територіальної громади Подільського району. Товариш родини побачив це та викликав швидку. Дитину не госпіталізували.

На маму склали адміністративні матеріали за ч. 2 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення і направили їх до суду. Їй загрожує штраф від 1700 до 5100 гривень.

Нагадаємо, що у суботу, 12 серпня, бригада медиків Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф на Одещині врятувала жінку, яка ледь не тонула на одному з пляжів.

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