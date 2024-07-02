На одеситів чекає гаряча середа – прогноз синоптиків

За даними Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, завтра, у середу, 3 липня 2024 року, в Одесі та Одеській області буде сухо і дуже спекотно. Повітря може прогрітися до 35°С.
Прогноз погоди в Одесі на 3 липня
В Одесі очікується мінлива хмарність. Опадів можна не чекати.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 21-23°С, вдень стовпчики термоментів піднімуться до 30-32°С.
Температура морської води 24–25°С.
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Прогноз погоди в Одеській області на 3 липня
По Одеській області в середу мінлива хмарність. Вдень місцями невеликий дощ, гроза.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі +19-24°С, вдень +30-35°С.
Видимість на автошляхах області добра.
Фото Марії Котової