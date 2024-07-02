Одесситов ждет горячая среда – прогноз синоптиков

Одесситов ждет горячая среда – прогноз синоптиков

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 3 июля 2024 года, в Одессе и Одесской области будет сухо и очень жарко. Воздух может прогреться до 35°С.

Прогноз погоды в Одессе на 3 июля

В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Осадков можно не ждать.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 21-23°С тепла, днем столбики термометров поднимутся до отметки 30-32°С.

Температура морской воды 24-25°С.

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Прогноз погоды в Одесской области на 3 июля

По Одесской области в среду переменная облачность. Днем местами небольшой дождь, гроза.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура ночью +19-24°С, днем +30-35°С.

Видимость на автодорогах области хорошая.

Фото Марии Котовой

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Редакция ПРОФИЛЬ
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