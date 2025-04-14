За попередніми даними, на місці порушення було виявлено залишки понад 350 спиляних дерев. Порушення зафіксували інспектори державного контролю, які проводили огляд території у рамках планового моніторингу.

Розрахована сума збитків становить понад 500 тисяч гривень. Матеріали справи готуються до передачі в правоохоронні органи для подальшого розслідування.

За інформацією екологічної інспекції, винним загрожує відповідальність згідно зі статтею 246 Кримінального кодексу України. Стаття передбачає покарання за незаконну вирубку або знищення лісу.

Представники інспекції звернулися до громадян з проханням фіксувати подібні випадки та повідомляти про них для недопущення подальших екологічних порушень.Раніше ми повідомляли, що до Одещини знову повернулися фламінго