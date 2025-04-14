По предварительным данным, на месте нарушения были обнаружены остатки более 350 спиленных деревьев. Нарушение зафиксировали инспекторы государственного контроля, которые проводили осмотр территории в рамках планового мониторинга.

Рассчитанная сумма ущерба составляет более 500 тысяч гривен. Материалы дела готовятся к передаче в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

По информации экологической инспекции, виновным грозит ответственность согласно статье 246 Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает наказание за незаконную вырубку или уничтожение леса.

Представители инспекции обратились к гражданам с просьбой фиксировать подобные случаи и сообщать о них для недопущения дальнейших экологических нарушений.

Ранее мы сообщали, что в Одесскую область снова вернулись фламинго