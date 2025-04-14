древесина лес
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По предварительным данным, на месте нарушения были обнаружены остатки более 350 спиленных деревьев. Нарушение зафиксировали инспекторы государственного контроля, которые проводили осмотр территории в рамках планового мониторинга.

Рассчитанная сумма ущерба составляет более 500 тысяч гривен. Материалы дела готовятся к передаче в правоохранительные органы для дальнейшего расследования.

вырубка леса

По информации экологической инспекции, виновным грозит ответственность согласно статье 246 Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает наказание за незаконную вырубку или уничтожение леса.

Представители инспекции обратились к гражданам с просьбой фиксировать подобные случаи и сообщать о них для недопущения дальнейших экологических нарушений.

Ранее мы сообщали, что в Одесскую область снова вернулись фламинго

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