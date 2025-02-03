Північний центр професійної освіти оголосив тендер на капітальний ремонт підвалу навчально-побутового корпусу №1 у Кодимі. Згідно з тендерною документацією, очікувана вартість робіт складає 15 933 437 гривень. Кошти на реалізацію проекту будуть виділені з місцевого бюджету.

Проект передбачає встановлення систем водопостачання, каналізації та пожежного водопроводу, облаштування санвузлів, вентиляції та генератора. Також у підвалі планують встановити електрощити, вимикачі, розетки та заземлення для забезпечення безперебійного електропостачання. Додатково буде організована телефонізація приміщення.

Аукціон на виконання робіт призначений на 13 лютого. Завершити облаштування укриття планують до кінця поточного року.

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