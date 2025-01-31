За словами жінки, на ремонт було витрачено 800 тисяч гривень. Спочатку результат влаштовував громаду, хоча питання викликав тендерний процес: більшість закупівель виграють одні й ті самі компанії. Згодом виявилося, що частину приміщень не добудували, а вентиляційні отвори залишили незакритими, через що укриття заливає водою.

Місцеві мешканці скаржаться на антисанітарію: підлога вкрита фекаліями, приміщення не прибирають, стіни уражені пліснявою. Укриття використовують безхатьки, а вночі там неможливо перебувати через сморід. Одне з двох укриттів взагалі не експлуатується.

Жителі зверталися до місцевої влади з проханням дозволити використовувати приміщення для дитячих гуртків, оскільки в селі немає позашкільних закладів. Однак чиновники на це не відреагували, як і на скарги щодо занедбаного стану укриттів. Водночас представник підрядника у коментарях до допису опублікував фото ремонту, що проводився у 2023 році, і заявив, що за порядком слідкувати мають самі мешканці.

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