На трассу уже прибыла инспекционная группа, в состав которой вошли депутаты Одесского областного совета, руководство Болградского райсовета, представители Службы местных автомобильных дорог Одесской области, громады и подрядчики. Участники встречи подтвердили, что ремонт будет профинансирован из бюджетов Городненской и Арцизской громад, а также за счет Службы автомобильных дорог.

Кроме того, финансовую помощь в проведении работ окажут местные предприниматели, жители и уроженцы села, которые выразили готовность поддержать инициативу.

Дополнительно в марте запланирован ремонт еще одной дороги — Делены — Ново-Ивановка. Ожидается, что это существенно улучшит транспортное сообщение в регионе.

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