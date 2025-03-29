Кампанія стартувала після набуття чинності закону, що регулює порядок отримання, декларування та використання вогнепальної зброї. Згідно з ним, громадяни, які незаконно володіють або знайшли вогнепальну зброю, можуть її задекларувати без ризику кримінальної відповідальності.

Серед задекларованої зброї – автомати, карабіни, гладкоствольні рушниці та пістолети. Усі особи, які пройшли процедуру декларування, отримали відповідні документи та можуть зберігати зброю на час воєнного стану виключно для захисту України. У майбутньому вони зможуть оформити право власності або здати її до поліції.

У поліції нагадали, що володіння незадекларованою вогнепальною зброєю та боєприпасами може призвести до кримінальної відповідальності.Раніше ми повідомляли, що Росія застосувала проти міста нову тактику