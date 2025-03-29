Кампания стартовала после вступления в силу закона, регулирующего порядок получения, декларирования и использования огнестрельного оружия. Согласно ему, граждане, которые незаконно владеют или нашли огнестрельное оружие, могут его задекларировать без риска уголовной ответственности.

Среди задекларированного оружия — автоматы, карабины, гладкоствольные ружья и пистолеты. Все лица, которые прошли процедуру декларирования, получили соответствующие документы и могут хранить оружие на время военного положения исключительно для защиты Украины. В будущем они смогут оформить право собственности или сдать его в полицию.

В полиции напомнили, что владение незадекларированным огнестрельным оружием и боеприпасами может привести к уголовной ответственности.

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