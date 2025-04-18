За інформацією румунських сейсмологів, підземні поштовхи було зафіксовано о 18:43. Епіцентр землетрусу розташовувався за 13 кілометрів на північ від міста Фокшани на глибині 31,5 км. Поблизу зоною знаходяться такі міста, як Барлад (60 км), Бузеу (78 км), Галац (80 км), Бакеу (85 км) та Браїла (88 км).

Станом на момент публікації повідомлень про руйнування або постраждалих не надходило. Землетрус належить до категорії слабких, проте може відчуватися в регіонах, розташованих поруч, зокрема в Україні та Молдові.

Сейсмологи нагадали, що зона Вранча є однією з найбільш сейсмічно активних у Європі. У зв’язку з цим жителям прилеглих районів рекомендується слідкувати за оперативною інформацією й бути готовими до можливих повторних поштовхів.

Раніше у 2024 році в цій зоні вже фіксувалися землетруси, які відчувалися в Одеській області. Зокрема, 24 березня о 10:14 стався землетрус магнітудою 3,6 бала, 13 лютого – поштовхи силою 4,4 бала, а 6 серпня близько 16:00 – ще один землетрус. Також 7 травня було зафіксовано три підземні поштовхи, найсильніший із яких мав магнітуду 4,1 та епіцентр біля міста Бузеу, приблизно за 120 км від Рені.

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