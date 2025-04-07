Загальна вага проданого добрива — 136 380 кг. Йдеться про 272 біг-беги нітроамофоски, які були реалізовані через систему електронних торгів Prozorro.Sale. Організацією продажу займалося ПП «Тендер Онлайн», яке перемогло у відкритому конкурсі, проведеному АРМА.

Перші два аукціони не відбулися через відсутність учасників. У результаті третього етапу торгів вдалося продати товар, що забезпечило надходження до державного бюджету в сумі 1 803 164 грн.

Добрива були арештовані на підставі рішення суду у 2024 році. Новий власник, окрім вартості товару, додатково сплатив митні платежі у розмірі 931 287,34 грн, які зараховано на рахунок АРМА. Також покупець компенсував організатору торгів витрати на підготовку активів у сумі 63,5 тис. грн.

Нітроамофоска — це комплексне добриво, що містить азот, фосфор і калій. Воно використовується для підживлення сільськогосподарських культур на будь-якій стадії їхнього розвитку.Раніше ми повідомляли, що Одеські аграрії планують побудувати завод із виробництва добрив