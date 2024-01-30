Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области задержали любителя поджигать чужие автомобили

В Одесской области задержали любителя поджигать чужие автомобили

Житель одного из сел Дальницкой громады Одесского района совершил поджог чужого имущества — колесо автомобиля и стул на лестничной площадке общежития. За совершенное преступление мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Как установили правоохранители, нетрезвый горожанин на парковке возле одного из общежитий поджег колесо автомобиля жены своего товарища, с которым находился в неприязненных отношениях. После чего зашел в здание общежития и на лестничной площадке первого этажа поджег деревянный стул.

підпал у гуртожитку

После поджога чужого имущества мужчина скрылся с места происшествия. Но возгорание вовремя заметили жители общежития и потушили его. Обошлось без пострадавших, однако имущество было повреждено. Сумма ущерба устанавливается.

Читайте также: В центре Одессы произошло ограбление на глазах у людей

Правоохранителям удалось в течение нескольких часов установили поджигателя. Его задержали.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное преступление мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до десяти лет.

В суде в отношении злоумышленника рассматривается еще одно дело за аналогичное преступление. Тогда он в нетрезвом состоянии поджег автомобиль своего приятеля.

Фото аватара
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости

купить квартиру в Одессе

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2024, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить