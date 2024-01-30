В Одесской области задержали любителя поджигать чужие автомобили

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

Как установили правоохранители, нетрезвый горожанин на парковке возле одного из общежитий поджег колесо автомобиля жены своего товарища, с которым находился в неприязненных отношениях. После чего зашел в здание общежития и на лестничной площадке первого этажа поджег деревянный стул.

После поджога чужого имущества мужчина скрылся с места происшествия. Но возгорание вовремя заметили жители общежития и потушили его. Обошлось без пострадавших, однако имущество было повреждено. Сумма ущерба устанавливается.

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Правоохранителям удалось в течение нескольких часов установили поджигателя. Его задержали.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное преступление мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от трех до десяти лет.

В суде в отношении злоумышленника рассматривается еще одно дело за аналогичное преступление. Тогда он в нетрезвом состоянии поджег автомобиль своего приятеля.