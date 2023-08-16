На Одещині з початку широкомасштабного вторгнення повністю відновилася торгівля: деталі

Сфера торгівлі на Одещині з початку повномасштабної війни відновилася на 100%, а робота промислових підприємств – на 80%.
Про це на брифінгу у Media Center Ukraine — Odesa розповів директор департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської облдержадміністрації (ОДА) Олексій Дмитренко.
В першу чергу, йдеться про харчову промисловість.
Ми в області наростили виготовлення масла, йогуртів, сиру, молочних продуктів, хліба, сумішей і соків фруктових та овочевих, олії, вин, деяких ковбасних та макаронних виробів, овочів та фруктів консервованих,
– повідомив Олексій Дмитренко.
Водночас, виробництво яловичини, свинини, яблучного соку, борошна, тіста та солодкого печива переживає спад.
Посадовець відзначив, що понад 180 підприємств області визнані критично важливими. З лютого 2023 року Одеська ОДА скерувала до Генштабу ЗСУ понад 100 заявок щодо бронювання працівників Понад 3 тис. робітників за цей час вже отримали бронь.
Нагадаємо, що голова Одеської ОДА Олег Кіпер підписав розпорядження про призначення директором обласного департаменту охорони здоров’я Олександра Курмишева.
Фото: Media Center Ukraine — Odesa