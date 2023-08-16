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На Одещині з початку широкомасштабного вторгнення повністю відновилася торгівля: деталі

На Одещині з початку широкомасштабного вторгнення повністю відновилася торгівля: деталі

Сфера торгівлі на Одещині з початку повномасштабної війни відновилася на 100%, а робота промислових підприємств – на 80%.

Про це на брифінгу у Media Center Ukraine — Odesa розповів директор департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської облдержадміністрації (ОДА) Олексій Дмитренко.

В першу чергу, йдеться про харчову промисловість.

Ми в області наростили виготовлення масла, йогуртів, сиру, молочних продуктів, хліба, сумішей і соків фруктових та овочевих, олії, вин, деяких ковбасних та макаронних виробів, овочів та фруктів консервованих,

– повідомив Олексій Дмитренко.

Водночас, виробництво яловичини, свинини, яблучного соку, борошна, тіста та солодкого печива переживає спад.

Посадовець відзначив, що понад 180 підприємств області визнані критично важливими. З лютого 2023 року Одеська ОДА скерувала до Генштабу ЗСУ понад 100 заявок щодо бронювання працівників Понад 3 тис. робітників за цей час вже отримали бронь.

Нагадаємо, що голова Одеської ОДА Олег Кіпер підписав розпорядження про призначення директором обласного департаменту охорони здоров’я Олександра Курмишева.

Фото: Media Center Ukraine — Odesa

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