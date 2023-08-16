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В Одесской области с начала широкомасштабного вторжения полностью возобновилась торговля

В Одесской области с начала широкомасштабного вторжения полностью возобновилась торговля

Сфера торговли в Одесской области с начала полномасштабной войны возобновилась на 100%, а работа промышленных предприятий – на 80%.

Об этом на брифинге в Media Center Ukraine — Odesa рассказал директор департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской облгосадминистрации (ОГА) Алексей Дмитренко.

В первую очередь речь идет о пищевой промышленности.

Мы в области нарастили изготовление масла, йогуртов, сыра, молочных продуктов, хлеба, смесей и соков фруктовых и овощных, растительного масла, вин, некоторых колбасных и макаронных изделий, овощей и фруктов консервированных,

– сообщил Алексей Дмитренко.

В то же время производство говядины, свинины, яблочного сока, муки, теста и сладкого печенья переживает спад.

Чиновник отметил, что более 180 предприятий области признаны критически важными. С февраля 2023 года Одесская ОГА направила в Генштаб ВСУ более 100 заявок по бронированию работников Более 3 тыс. рабочих за это время уже получили бронь.

Напомним, что глава Одесской ОГА Олег Кипер подписал распоряжение о назначении директором областного департамента здравоохранения Александра Курмышева.

Фото: Media Center Ukraine — Odesa

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