Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области влетела в дерево легковушка, полная людей

В Одесской области влетела в дерево легковушка, полная людей

В Подольском районе Одесской области, в селе Ставрово Окнянской ОТГ, произошло ДТП, в котором пострадали три человека.

Как сообщили в областном управлении полиции, автопроисшествие произошло накануне вечером.

Полицейские предварительно установили, что 31-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, выехал с дороги и врезался в дерево.

В результате пострадали водитель и двое его пассажиров 18-ти и 46-ти лет. Всех их с разными травмами на скорой доставили в районную больницу. У водителя отобрали биологические образцы для проверки состояния опьянения.

На месте работали полицейские территориального и районного подразделения полиции, а также следователи следственного управления областной полиции.

Авто помещено на арестплощадку. После установления всех обстоятельств происшествия ему будет дана правовая квалификация.

Напомним, ранее в результате столкновения двух легковых автомобилей в селе Бурлачья Балка Одесского района один человек погиб и двое пострадали.

А в Одессе несколько дней назад случилось ДТП, невольной причиной которого стал вышедший на проезжую часть ежик.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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