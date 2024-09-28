В Одесской области влетела в дерево легковушка, полная людей

В Подольском районе Одесской области, в селе Ставрово Окнянской ОТГ, произошло ДТП, в котором пострадали три человека.
Как сообщили в областном управлении полиции, автопроисшествие произошло накануне вечером.
Полицейские предварительно установили, что 31-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением, выехал с дороги и врезался в дерево.
В результате пострадали водитель и двое его пассажиров 18-ти и 46-ти лет. Всех их с разными травмами на скорой доставили в районную больницу. У водителя отобрали биологические образцы для проверки состояния опьянения.
На месте работали полицейские территориального и районного подразделения полиции, а также следователи следственного управления областной полиции.
Авто помещено на арестплощадку. После установления всех обстоятельств происшествия ему будет дана правовая квалификация.
Напомним, ранее в результате столкновения двух легковых автомобилей в селе Бурлачья Балка Одесского района один человек погиб и двое пострадали.
А в Одессе несколько дней назад случилось ДТП, невольной причиной которого стал вышедший на проезжую часть ежик.