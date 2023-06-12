На Одещині в ставку потонув чоловік

У Болградському районі на місцевій водоймі потонув чоловік. Про це повідомляють в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
В Теплицькій територіальній громаді Болградського району 50-річний чоловік пішов до місцевого ставу біля с. Мирнопілля і зник.
Родичі викликали рятівників, і сьогодні 12 червня 2023 року водолази ДСНС дістали з води тіло чоловіка.
Шановні громадяни, офіційних місць для купання в регіоні не встановлено. Не нехтуйте забороною щодо відвідування водних обʼєктів. Запам’ятайте, вода не пробачає помилок, –
попереджає служба ДСНС.
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Фото: ГУ ДСНС в Одеській області