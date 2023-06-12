В Одесской области в пруду утонул мужчина

В Болградском районе на местном водоеме утонул мужчина. Об этом сообщают в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
В Теплицкой территориальной громаде Болградского района 50-летний мужчина пошел в местный пруд возле с. Мирнополье и исчез.
Родственники вызвали спасателей, и сегодня 12 июня 2023 года водолазы ГСЧС достали из воды тело мужчины.
Уважаемые граждане, официальные места для купания в регионе не установлены. Не пренебрегайте запретом на посещение водных объектов. Запомните, вода не прощает ошибок, —
предупреждает служба ГСЧС.
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Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области