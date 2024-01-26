Батькам загиблого при обороні Маріуполя Героя вручили орден

2020 року, коли йому виповнилося вісімнадцять, Іван пішов на контрактну службу до Національної гвардії.

Наприкінці 2021-го військовий потрапив на Донбас, а 24 лютого 2022 року, у перший день широкомасштабної війни, його підрозділ направили до Маріуполя на оборону міста.

Востаннє Іван зателефонував батькам 13 березня 2022 року. З того дня звістки від хлопця не було. Майже півтора року він вважався зниклим безвісти.

24 липня 2023 року родині повідомили, що Іван загинув під час виконання бойового завдання в Маріуполі 20 березня 2022 року.

Поховали героя у рідному селищі Березине Тарутинської громади.

Нагороду передали батькам Івана Ганні Дмитрівні та Петру Миколайовичу, яким подякували за виховання справжнього патріота України та висловили щирі співчуття з приводу непоправної втрати.

Світлу пам’ять відважного сина України вшанували хвилиною мовчання.