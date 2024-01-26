Батькам загиблого при обороні Маріуполя Героя вручили орден

У селищі Тарутине батькам загиблого під час оборони Маріуполя військового Івана Петрова вручили орден «За мужність» III ступеня, яким їхнього сина було нагороджено посмертно.
2020 року, коли йому виповнилося вісімнадцять, Іван пішов на контрактну службу до Національної гвардії.
Наприкінці 2021-го військовий потрапив на Донбас, а 24 лютого 2022 року, у перший день широкомасштабної війни, його підрозділ направили до Маріуполя на оборону міста.
Востаннє Іван зателефонував батькам 13 березня 2022 року. З того дня звістки від хлопця не було. Майже півтора року він вважався зниклим безвісти.
24 липня 2023 року родині повідомили, що Іван загинув під час виконання бойового завдання в Маріуполі 20 березня 2022 року.
Поховали героя у рідному селищі Березине Тарутинської громади.
Нагороду передали батькам Івана Ганні Дмитрівні та Петру Миколайовичу, яким подякували за виховання справжнього патріота України та висловили щирі співчуття з приводу непоправної втрати.
Світлу пам’ять відважного сина України вшанували хвилиною мовчання.