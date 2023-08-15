На Одещині продають панамське судно

Судно з Панами “Екскалібур” (Центральна Америка) знаходиться в м. Чорноморськ на судноремонтному заводі з 2015 року. Його і виставили на продаж, повідомляє видання “УСИ”.
Судно EXCALIBUR – вантажне, воно було побудоване у 1980 році.
Воно непридатне до експлуатації без проведення капітального ремонту.
Стартова ціна об’єкта – 9,4 млн грн. Аукціон заплановано на 28 серпня 2023 року.
Навесні 2023 року з цього судна витекла нафта, яка забруднила Сухий Лиман.
Нагадаємо, що компанія «Полтава-Зерно», 95% якої належить світовому лідеру з виробництва соняшникової олії «Кернел», придбала «Іллічівський олійно-жировий комбінат» у Чорноморську за 696 млн 660 тисяч гривень.
Фото: УСИ