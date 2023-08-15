Новости Одессы и Одесской области

В Одесской области продают панамское судно

В Одесской области продают панамское судно

Судно с Панамы «Экскалибур» (Центральная Америка) находится в г. Черноморске на судоремонтном заводе с 2015 года. Его и выставили на продажу, сообщает издание «УСИ».

Судно EXCALIBUR – грузовое, оно было построено в 1980 году.судно на продаже в черноморске

Оно непригодно для эксплуатации без проведения капитального ремонта. Стартовая цена объекта – 9,4 млн. грн.

Аукцион намечен на 28 августа 2023 года.

Весной 2023 года из этого судна вытекла нефть, загрязнившая Сухой Лиман.

Напомним, что компания «Полтава-Зерно», 95% которой принадлежит мировому лидеру по производству подсолнечного масла «Кернел», приобрела «Ильичевский масложировой комбинат» в Черноморске за 696 млн 660 тысяч гривен.

Фото: УСИ

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Редакция ПРОФИЛЬ

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