В Одесской области продают панамское судно

В Одесской области расширили акваторию одного из портов Постановление о расширении границы акватории порта «Усть-Дунайск», который находится в г. Вилково Одесской области, принял Кабинет министров Украины. Об этом сообщил постоянный представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. ПОДРОБНЕЕ

Украинское дунайское пароходство возвращает в Украину два судна Буксир «Братислава» и самоходка «Механик Головацкий» возвращаются в Украину из Сербии. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил руководитель предприятия «Украинское дунайское пароходство» (УДП) Дмитрий Москаленко. ПОДРОБНЕЕ

Провалились торги по продаже порта в Одесской области Уже в пятый раз провалились торги по продаже порта в Белгород-Днестровском. Аукцион по приватизации комплекса ГП «Белгород-Днестровский морской торговый порт» не состоялся 7 августа 2023 из-за отсутствия участников. Об этом сообщила пресс-служба порта. ПОДРОБНЕЕ