На Одещині працівник військкомату за хабар допомагав чоловікам уникнути мобілізації

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Правоохоронцям вдалося встановити, що за 2 тисячі доларів працівник військкомату робив “клієнтам” документи з висновком військово-лікарської комісії, за якими вони були непридатні до військової служби. А за хабар у 3 тисячі доларів військовозобов’язаних чоловіків знімав з військового обліку.

Як доказ вчинення правопорушень, працівники ДБР задокументували факт отримання підозрюваним 7 тисяч доларів, за які він мав зняти трьох чоловіків з військового обліку.

Наразі проводять обшуки ха місцем роботи затриманого та встановлюють усіх причетних до схеми. Окрім того, встановлюються особи чоловіків, які встигли скористатися “послугами”, які надавав працівник військкомату.

Правопорушнику повідомили про підозру у зловживанні впливом. За це він може отримати покарання до 5 років позбавлення волі. Також вирішується питання щодо запобіжного заходу.