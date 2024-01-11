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На Одещині працівник військкомату за хабар допомагав чоловікам уникнути мобілізації

На Одещині працівник військкомату за хабар допомагав чоловікам уникнути мобілізації

У Білгород-Дністровському районі було затримано працівника військкомату, який за гроші робив документи військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби та за більший хабар знімав з військового обліку.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Правоохоронцям вдалося встановити, що за 2 тисячі доларів працівник військкомату робив “клієнтам” документи з висновком військово-лікарської комісії, за якими вони були непридатні до військової служби. А за хабар у 3 тисячі доларів військовозобов’язаних чоловіків знімав з військового обліку.

Як доказ вчинення правопорушень, працівники ДБР задокументували факт отримання підозрюваним 7 тисяч доларів, за які він мав зняти трьох чоловіків з військового обліку.

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Наразі проводять обшуки ха місцем роботи затриманого та встановлюють усіх причетних до схеми. Окрім того, встановлюються особи чоловіків, які встигли скористатися “послугами”, які надавав працівник військкомату.

Правопорушнику повідомили про підозру у зловживанні впливом. За це він може отримати покарання до 5 років позбавлення волі. Також вирішується питання щодо запобіжного заходу.

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