В Одесской области работник военкомата за взятку помогал мужчинам избежать мобилизации

В Белгород-Днестровском районе был задержан работник военкомата, который за деньги делал документы военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе и за большую взятку снимал с военного учета.
Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.
Правоохранителям удалось установить, что за 2 тысячи долларов работник военкомата делал «клиентам» документы с выводом военно-врачебной комиссии, по которым они были непригодны к военной службе. А за взятку в 3 тысячи долларов военнообязанных мужчин снимал с военного учета.
В качестве доказательства совершения правонарушений работники ДБР задокументировали факт получения подозреваемым 7 тысяч долларов, за которые он должен был снять троих мужчин с военного учета.
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Сейчас проводят обыски по месту работы задержанного и устанавливают всех причастных к схеме. Кроме того, устанавливаются лица мужчин, которые успели воспользоваться услугами, которые предоставлял работник военкомата.
Правонарушителю сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием. За это он может получить наказание до 5 лет лишения свободы. Также решается вопрос о мере пресечения.