В Одесской области работник военкомата за взятку помогал мужчинам избежать мобилизации

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Правоохранителям удалось установить, что за 2 тысячи долларов работник военкомата делал «клиентам» документы с выводом военно-врачебной комиссии, по которым они были непригодны к военной службе. А за взятку в 3 тысячи долларов военнообязанных мужчин снимал с военного учета.

В качестве доказательства совершения правонарушений работники ДБР задокументировали факт получения подозреваемым 7 тысяч долларов, за которые он должен был снять троих мужчин с военного учета.

Сейчас проводят обыски по месту работы задержанного и устанавливают всех причастных к схеме. Кроме того, устанавливаются лица мужчин, которые успели воспользоваться услугами, которые предоставлял работник военкомата.

Правонарушителю сообщили о подозрении в злоупотреблении влиянием. За это он может получить наказание до 5 лет лишения свободы. Также решается вопрос о мере пресечения.